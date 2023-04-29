Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia, ambulansla oyundan çıktı!
Sivasspor - Fenerbahçe maçında Ali Şaşal Vural ile Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu da pozisyon sonrası yerde kaldı. Valencia, ambulansla oyundan çıktı.
Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının henüz 7. dakikasında bir sakatlık yaşandı.
Bu dakikada Sivasspor ceza sahasına gelen ortada Ali Şaşal Vural ile Enner Valencia çarpıştı. İki futbolcu, pozisyon sonrası yerde kaldı.
Daha sonra Valencia için oyun alanına ambulans dahil oldu ve Ekvadorlu futbolcu ambulansla oyundan çıktı. Valencia'nın bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de oyundan çıkan Enner Valencia'nın yerine Diego Rossi oyuna dahil oldu.
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