Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’nin yeni transfer Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.
Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Yeni transfer Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- 'Dava' arkadaşından akılalmaz sözler
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Erdoğan'dan acil 'kaynak' turu
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi
- O kişilere zam yapılmadı!