Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transfer Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 13:20
Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski ilk antrenmanına çıktı
Abone Ol google-news

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transfer Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.


Sebastian Szymanski transfer fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinde mutlu sona ulaştı
Fenerbahçe'den TFF'ye 'komisyon' yanıtı

Fenerbahçe'den TFF'ye 'komisyon' yanıtı

En Çok Okunan Haberler