Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de 20 Temmuz'da sakatlanarak yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Serdar Aziz'in ligde 7.haftadaki Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döneceği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtık oluşan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'nin bay geçeceği 6. hafta sonrası forma giyebilecek noktaya geldiği bildirildi.
Sabah'ın haberine göre; salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden milli stoperin, bu hafta saha koşularına başlaması bekleniyor.
JESUS DA YAKINDAN İZLİYOR
"Tedavi sürecim çok iyi gidiyor, fizik olarak hazır olduğumda forma savaşında ben de olacağım" diyen Serdar Aziz'in tedavi sürecini teknik direktör Jorge Jesus da yakından izliyor. Tecrübeli oyuncu tam olarak iyileştiğinde Portekizli çalıştırıcının sağ stoperde Serdar Aziz'e görev vermesi bekleniyor.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!