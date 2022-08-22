Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in dönüş tarihi belli oldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:30

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan ilk maçın 45. dakikasında kasığında yırtık oluşan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'nin bay geçeceği 6. hafta sonrası forma giyebilecek noktaya geldiği bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; salonda bireysel olarak çalışmalarına devam eden milli stoperin, bu hafta saha koşularına başlaması bekleniyor.

JESUS DA YAKINDAN İZLİYOR

"Tedavi sürecim çok iyi gidiyor, fizik olarak hazır olduğumda forma savaşında ben de olacağım" diyen Serdar Aziz'in tedavi sürecini teknik direktör Jorge Jesus da yakından izliyor. Tecrübeli oyuncu tam olarak iyileştiğinde Portekizli çalıştırıcının sağ stoperde Serdar Aziz'e görev vermesi bekleniyor.