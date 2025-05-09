Fenerbahçe'de sol beke Hollandalı isim!
Fenerbahçe'nin Feyenoord'da forma giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlarına başlayan Fenerbahçe'de sol bek için çalışmalar başladı.
Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası orada Kostic ile de çözüm bulamayan teknik heyet hızlı bir sol bek için düğmeye bastı.
ATLETİZMİ YÜKSEK
Hollanda basınında yer alan habere göre Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.
Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor.
PERFORMANSI
Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Quilindschy Hartman #feyenoord #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga oldu!
- Jose Mourinho'dan Ali Koç açıklaması!
- Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- Anderson Talisca: Tadic ile aramızda bir şey yok
- Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- Yakup Sekizkök: Finalde favori biziz
- Alanya kazandı düşme hattı karıştı!
- Fenerbahçe'de Talisca ve Tadic arasında gerginlik
- MHK resmen açıkladı! VAR'da değişiklik!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...