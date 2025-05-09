Fenerbahçe'de sol beke Hollandalı isim!

Fenerbahçe'nin Feyenoord'da forma giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sol beke Hollandalı isim!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:49

Süper Lig'de yeni sezonun transfer planlarına başlayan Fenerbahçe'de sol bek için çalışmalar başladı.

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası orada Kostic ile de çözüm bulamayan teknik heyet hızlı bir sol bek için düğmeye bastı.

ATLETİZMİ YÜKSEK

Hollanda basınında yer alan habere göre Mourinho'nun her defasında takım hızının artmasından bahsetmesi üzerine atletizmi yüksek bir oyuncu için temaslar başladı.

Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu özellikle top tekniği ve hızıyla dikkat çekiyor.

PERFORMANSI

Hollanda temsilcisi Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Quilindschy Hartman, bu sezon 11 karşılaşmada görev aldı 1 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Quilindschy Hartman #feyenoord #fenerbahçe

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