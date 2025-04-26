Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin stat kapasitesini artırma projesine dair bilgi verildi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, projeler hakkında bilgi verdi.
Maltepe arazisiyle ilgili yaptığı açıklamada Akın, "Maltepe Tesislerimizin ihalesi, Koç Grubu'na ait bir inşaat şirketine maliyet + yüzde 5 karla verildi. Yüzde 5 kar neden var? Maliye mutlaka bir kar belirtilmesini istiyor. Yoksa sağ olsun Koç Grubu maliyetine yapılmasını teklif etmişti" ifadelerini kullandı.
Akın'ın konuşması sırasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi de duyuruldu. Stadın seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu belirtildi. Stadın çevreyle bütünleşmesi ve daha sosyal bir ortam sunması nedeniyle düzenlemeler yapılacağı vurgulandı. İşte Fenerbahçe'nin yeni stat projesinin fotoğrafları.
Hamdi Akın açıklamasında, "2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." dedi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı
- 'Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz!'
- Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vermek istiyor
- Manchester United'da sakatlık şoku
- Samsunspor'dan Emre Kılınç açıklaması!
- F.Bahçe Divan Kurulu'nda gergin anlar! Özat ve Kutlualp
- Hakan Bilal Kutlualp kimdir?
- Hakan Bilal Kutlualp adaylığını resmen açıkladı!
- Fenerbahçe'de stadyum büyütme projesi resmen duyuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!