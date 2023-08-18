Fenerbahçe'de stadyum ismi için kritik tarih
Fenerbahçe, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında stadyum adının değişilmesini görüşecek.
Fenerbahçe, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu toplantıda stadyum isminin değiştirilmesinin de görüşüleceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi..."
Fenerbahçe'de stadyum ismi için daha önce "Atatürk Stadyumu" ismi gündeme gelmişti.
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