Fenerbahçe'de stoper harekatı: Stefan Savic'ten haber bekliyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i transfer etmek için menajerine teklif yaptığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:28
Fenerbahçe'de stoper harekatı: Stefan Savic'ten haber bekliyor!
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Fenerbahçe, stoper transferi için Atletico Madrid’den Stefan Savic’te ısrarcı…

32 yaşındaki oyuncunun menajerinin İstanbul’a geldiği ve sarı-lacivertli yöneticilerin teklifini aldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Karadağlı stoperin Atletico Madrid’le sözleşmesi Haziran 2024’te bitiyor.

Fenerbahçe, Savic’in İspanyol kulübüyle yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.


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