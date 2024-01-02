Fenerbahçe'de stoper harekatı: Stefan Savic'ten haber bekliyor!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i transfer etmek için menajerine teklif yaptığı kaydedildi.
Fenerbahçe, stoper transferi için Atletico Madrid’den Stefan Savic’te ısrarcı…
32 yaşındaki oyuncunun menajerinin İstanbul’a geldiği ve sarı-lacivertli yöneticilerin teklifini aldığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Karadağlı stoperin Atletico Madrid’le sözleşmesi Haziran 2024’te bitiyor.
Fenerbahçe, Savic’in İspanyol kulübüyle yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.
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