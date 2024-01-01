Fenerbahçe'den Stefan Savic hamlesi: Teklif yapıldı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'de forma giyen Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'e teklif yaptığı iddia edildi.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic için teklifini yaptı.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Sarı-Lacivertli ekip, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Stefan Savic'i adaylar arasına almış ve oyuncunun temsilcisi Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet etmiş, görüşmelerde bulunmuştu.