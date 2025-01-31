Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni transferin sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe Beko, 2024 yılının ekim ayında transfer ettiği Skylar Mays ile yollarını ayırdı. Fnerbahçe Beko, Skylar Mays ile vedalaşıldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni transferin sözleşmesi feshedildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:47

Fenerbahçe Beko, Ekim 2024'te transfer ettiği Skylar Mays ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden Skylar Mays ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2024 yılının Ekim ayında katılan sporcumuz Skylar Mays ile yollarımız ayrılmıştır. Skylar Mays’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."


Etiketler: #fenerbahçe beko #Skylar Mays #Fesih

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