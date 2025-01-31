Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni transferin sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:47

Fenerbahçe Beko, Ekim 2024'te transfer ettiği Skylar Mays ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden Skylar Mays ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2024 yılının Ekim ayında katılan sporcumuz Skylar Mays ile yollarımız ayrılmıştır. Skylar Mays’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."