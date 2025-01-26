Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece deplasmanından galip ayrıldı!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:27

Güncelleme: 26.01.2025 - 23:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 78-73'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 15'e yükseltti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 11'inci kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 18, Starks 21, Emircan Koşut 2, Zagorac, Erdi Gülaslan 3, Sajus 10, Love 12, Bruinsma 5, Ata Kahraman

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 10, Guduric 9, Zagars 1, Birch 7, Melli 4, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Colson 13

1. Periyot: 19-11

Devre: 40-31

3. Periyot: 52-52