Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece deplasmanından galip ayrıldı!
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 78-73 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 78-73'lük skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko galibiyet sayısını 15'e yükseltti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 11'inci kez mağlup oldu.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 2, Franke 18, Starks 21, Emircan Koşut 2, Zagorac, Erdi Gülaslan 3, Sajus 10, Love 12, Bruinsma 5, Ata Kahraman
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 10, Guduric 9, Zagars 1, Birch 7, Melli 4, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Colson 13
1. Periyot: 19-11
Devre: 40-31
3. Periyot: 52-52
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