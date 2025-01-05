Fenerbahçe'de Talisca için geri sayım: Geliş tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:06

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:06

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Anderson Talisca transferinde son gelindiği ileri sürüldü.

Sarı lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bizzat yürüttüğü operasyonda hem Brezilyalı yıldız hem de kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşma sağlanırken son anda oyuncunun menajerinin Suudi ekibinden birtakım isteklerde bulunması nedeniyle süreç uzamıştı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Yıllık 12 milyon Euro kazanan deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak menajer, Arabistan ekibiyle kontratı 2026 yılında bittiği için kalan 18 milyon Euro'dan da bir miktar daha para almaya çalışıyordu.

Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Sambacı'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Süper Lig'de 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da Talisca resmen Fenerbahçeli olacak.