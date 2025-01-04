Fenerbahçeli yöneticilerden Galatasaray tepkisi: 'Bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi'
Fenerbahçe yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, Galatasaray - Göztepe maçının ardından sosyal medyadan tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından tepki gösterdi.
'EMEK HIRSIZLIĞI, ŞAİBE!'
Hulusi Belgü, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
'YETER ARTIK'
Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, "Tiyatro, oyuncu ya da oyuncular tarafından bir sahnede ya da bir alanda, seyirciler önünde sergilenmesi amacıyla yazılmış ya da doğaçlama oluşturulmuş edebi sahne sanatıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir... Yeter artık!!!" paylaşımını yaptı.
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