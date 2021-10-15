Fenerbahçe'de Trabzon maçı öncesi Pereira'nın kozu Serdar-Pelkas!

15 Ekim 2021 Cuma, 15:01

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

FCan Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından hücum çalışmalarının yapıldığı antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti. Teknik direktör Pereira, milli maçta gol atan Serdar Dursun ve Yunan yıldız Pelkas ile özel olarak ilgilendi. Özellikle pas oyunu ile çıkışlarda Pelkas'a final paslarının dağıtımı görevi verildi..

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.