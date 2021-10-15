Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımına yorum yaptı

15 Ekim 2021 Cuma, 14:27

Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Mesut Özil'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı ve "Mesut Özil'i bir emoji ile tanımlayın" notu düştü.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da, Fenerbahçe'nin bu gönderisine "gözlerinden yıldız çıkan" bir emoji ile yorum yaparak karşılık verdi.



— Alex de Souza (@Alex10) October 15, 2021

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçişi merakla beklenen Alex de Souza, Nisan ayında yaptığı açıklamayla Sao Paolo'da antrenör olarak çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Alex, Haziran ayında ise Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.