Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Zirvede yer alan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

AA
10 Ekim 2021 Pazar, 13:50
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürürken Pereira'nın uyarıları dikkat çekti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı özel programlar eşliğinde çalıştı.

Antrenmanda ısınmanın ardından iki gruba ayrılarak çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, teknik idmanlar sonrası dar alanda çift kale maçla günü noktaladı.


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