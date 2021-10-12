Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Milli arada lider Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü.
Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı.
Isınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç sonrası taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.
Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı. Pereira oyuncularla özel olarak ilgilendi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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