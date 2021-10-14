Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor, gözler Pereira'da!
Fenerbahçe'de pazar günkü Trabzonspor maçı öncesi Pereira'nın 11'i şekilleniyor.
Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Saat 11.00’de gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Antrenmanda İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Pereira, Trabzonspor maçı 11'ini kafasında belirlemeye başladı. Trabzon'da dirençli bir 11'le sahaya çıkmayı planlayan Pereira'nın Mert Hakan'ı oynatması bekleniyor.
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