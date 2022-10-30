Fenerbahçe'de tribünlerden Altay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 21:12
Fenerbahçe'de tribünlerden Altay'a destek
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Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.

Son maçlardaki performansı nedeniyle tribünlerden tepki alan genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısı yapmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk olarak milli kaleciyi tribünlere çağırarak lehine tezahürat yaptı.


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