Fenerbahçe'de tribünlerden Altay'a destek
Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisi yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.
Son maçlardaki performansı nedeniyle tribünlerden tepki alan genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısı yapmıştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk olarak milli kaleciyi tribünlere çağırarak lehine tezahürat yaptı.
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