Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan sistem değişikliği

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:37

Süper Lig’de son dört maçından galibiyet alamayan ve zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından sarı lacivertli camiada eleştiri okları takımın taktiksel dizilimine yöneldi. Teknik Direktör Vitor Pereira’nın, hem kamuoyunda hem de Başkan Ali Koç tarafından eleştirilen üçlü savunma sistemini Galatasaray derbisinde değiştirmesi ve dörtlü savunmaya geçmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı bu konudaki ilk çalışmasını son antrenmanda yaptı.

Göreve geldiği günden beri Fenerbahçe’ye üçlü savunma oynatan ve eleştirilen Pereira, deplasmandaki Royal Antwerp maçında taktiği değiştirdiğini söylemiş ancak, üçlü savunmadan vazgeçmeyerek 3-5-2 taktiğine geçtiklerini açıklamıştı.

Kayserispor maçından önce verdiği röportajda, “İnsanlar oynadığımız sistemi çok konuşuyorlardı, biz de çok olmasa da sistemi biraz değiştirdik. 3-5-2 sisteminde oynuyoruz artık” diyen Pereira, ilk yarıyı 1-0 geride kapatınca ikinci yarıya dörtlü savunma sistemi ile çıktı.

ALİ KOÇ: ÜÇLÜ FORMASYON TÜRKİYE'DE ÇOK TUTMUYOR

Geçtiğimiz günlerde FB TV’de gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Vitor Pereira ile taktik konusunda görüşme gerçekleştireceklerini duyurmuş ve hocanın değişikliği düşünmesi gerektiğini savunmuştu. Pereira’nın denediği üçlü sistemi uygulamanın zor olduğunu söyleyen Koç, “Üçlü formasyon Türkiye'de çok tutmuyor. Geldiğimiz noktada hocamız oyun sistemiyle eksikleri giderdiğini, bu kadroya uyabilecek neler olabileceğini çalıştığını söyledi. Bu akşam görüşeceğiz ve işimize bakacağız” ifadelerini kullandı. Özellikle Pereira’nın oyun sistemini Mesut Özil’in üzerine kurması gerektiğini söyleyen Koç, “Vitor hocamız Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Yaratıcı ayaklarımıza uyan bir sistemi nasıl tesis eder?” demişti.

