Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sürüyor.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 14:00
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşuyla başladığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon ile süren idmanın pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı oynayacak.

 


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