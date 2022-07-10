Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşuyla başladığı belirtildi.
Isınma ve koordinasyon ile süren idmanın pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı oynayacak.
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