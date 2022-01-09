Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için 3 plan! Löw, Bilic, Göle…

09 Ocak 2022 Pazar, 13:10

Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusunda büyük bir çıkmaza girdi ve krizi çözmeye çok yakın.

20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira ile yollarını ayıran Kanarya, halen bir hocayla anlaşamadı.

Listede bulunan isimlerden Slaven Bilic, dün Beijing Guoan'daki görevinden ayrıldı. Sözcü'nün haberine göre Sarı-lacivertliler, prensipte anlaşmaya vardığı Hırvat hocayı zaman kaybetmeden göreve getirmeyi planlıyor.

C PLANI GÖLE-YILDIZ

Başkan Ali Koç'un hedefindeki ilk isim olan Joachim Löw, devre arasında bir takım çalıştırmayı düşünmüyor. Alman hoca, bu düşüncesinden vazgeçip Fener'in teklifini kabul ederse ibre Löw'e çevrilecek. Yönetimin, üçüncü planı ise Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız ikilisi.

Sezon sonuna kadar takımın başında Zeki Murat Göle'nin kalması söz konusu. Haziranda pro lisans belgesini alacak olan Göle'nin çalışma sorunu yok.