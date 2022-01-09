Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için 3 plan! Löw, Bilic, Göle…
Teknik direktör konusunda çıkmaza giren Fenerbahçe'de Hırvat hoca Slaven Bilic göreve yakın. Sarı-lacivertli yönetim, Beijing Guoan’daki görevinden ayrılan Slaven Bilic’le prensipte anlaştı. Joachim Löw, devre arası gelmeyi kabul etmezse Bilic dönemi başlayacak.
Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusunda büyük bir çıkmaza girdi ve krizi çözmeye çok yakın.
20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira ile yollarını ayıran Kanarya, halen bir hocayla anlaşamadı.
Listede bulunan isimlerden Slaven Bilic, dün Beijing Guoan'daki görevinden ayrıldı. Sözcü'nün haberine göre Sarı-lacivertliler, prensipte anlaşmaya vardığı Hırvat hocayı zaman kaybetmeden göreve getirmeyi planlıyor.
C PLANI GÖLE-YILDIZ
Başkan Ali Koç'un hedefindeki ilk isim olan Joachim Löw, devre arasında bir takım çalıştırmayı düşünmüyor. Alman hoca, bu düşüncesinden vazgeçip Fener'in teklifini kabul ederse ibre Löw'e çevrilecek. Yönetimin, üçüncü planı ise Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız ikilisi.
Sezon sonuna kadar takımın başında Zeki Murat Göle'nin kalması söz konusu. Haziranda pro lisans belgesini alacak olan Göle'nin çalışma sorunu yok.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19’un yeni mutasyonu ortaya çıktı
- Erdoğan AKP'nin kalesinde
- TTB'yi hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu, seçim tarihini açıkladı
- Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum
- Havale ile para gönderirken dikkat!
- Ultra lüks ‘gönül davası’
- MHP’de şok istifa
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Erdoğan bu sefer de CHP'yi hedef aldı