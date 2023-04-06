Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tezahüratı!
Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yönetimi bir kez daha istifaya davet etti.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Kayserispor ile oynadığı maçta yönetimi protesto etti.
Sarı-lacivertliler, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti ama tribünler bu gole pek fazla sevinmedi.
Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Erdoğan gitsin partisi
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!