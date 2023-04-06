Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tezahüratı!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 20:51

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 20:51

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Kayserispor ile oynadığı maçta yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertliler, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti ama tribünler bu gole pek fazla sevinmedi.

Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.