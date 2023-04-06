Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tezahüratı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yönetimi bir kez daha istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 20:51
Fenerbahçe'de yine 'Yönetim istifa' tezahüratı!
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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Kayserispor ile oynadığı maçta yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertliler, maçın 8. dakikasında Emre Mor'un golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti ama tribünler bu gole pek fazla sevinmedi.

Tribünlerde yerini alan taraftarların büyük bölümü "Yönetim istifa" diye bağırdı.


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