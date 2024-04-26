Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 13:20
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi yarın yapılacak
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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak.

31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilmeye başlayacak.

Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.


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