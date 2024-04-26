Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Fatih Terim'den Samet Akaydin kararı!

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin'in, sezon sonunda sarı lacivertli ekibe geri döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:19
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Fatih Terim'den Samet Akaydin kararı!
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Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, geçtiğimiz gün oynanan maçta AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alırken, Samet Akaydin yaptığı hatayla müsabakaya damga vurmuştu.

PANATHINAIKOS KARARINI VERDİ

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Panathinaikos, Samet Akaydin ile ilgili kararını verdi.

Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.

3.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler deneyimli stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

30 yaşındaki Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.


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