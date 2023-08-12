Fenerbahçe'den 2. Lig'e gitti!
2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak transfer etti.
İskenderunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiralamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz"
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