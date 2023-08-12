Fenerbahçe'den 2. Lig'e gitti!

2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 00:22
Fenerbahçe'den 2. Lig'e gitti!
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2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak transfer etti.

İskenderunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiralamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz"


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