Fenerbahçe'den 2. Lig'e gitti!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 00:22

Güncelleme: 12.08.2023 - 00:22

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak transfer etti.

İskenderunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiralamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz"