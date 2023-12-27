Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Hukuk zaferi'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:58

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:58

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından "3 Temmuz Kumpasında Hukukun Zaferinin 2. Yıl Dönümü" başlığıyla bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda yer alan açıklamada şu ifadelede yer verildi:

"3 Temmuz 2011'de başlayan haksızlıklara karşı şanlı direnişimiz, 2 yıl önce bugün onurlu bir zafere dönüştü.

FETÖ tarafından Kulübümüzün ele geçirilmesi amacıyla kurgulanan hain bir kumpas olan ve Eski Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Sn. Şekip Mosturoğlu, Sn. İlhan Ekşioğlu ile değerli Fenerbahçelilerin yargılandığı Futbolda Sözde Şike Davası'yla ilgili olarak Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını 27 Aralık 2021'de onamasının ardından vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemiz, hukuk önünde de tertemiz olduğunu kanıtladı.

10 yıl süren, bir adım geri atmadığımız mücadelemizde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir noktasına sirayet etmiş hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durduk.

'FENERBAHÇE, İLK GÜN OLDUĞU YERDE GURURLAR DURUYOR'

3 Temmuz sürecini derin odaklarda kurgulayıp örgüt amaçlarına hizmet için uygulamaya koyanlar bugün ortada yoklar ama 'Tertemiziz. Haklıyız ve kazanacağız' diyen Fenerbahçe ilk gün olduğu yerde gururla duruyor!

Her zaman hukukun üstünlüğüne inanan, hukuksuzluklara karşı bile hukukla mücadele eden Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 10 yıllık bu süreçte gösterdiğimiz kararlı duruşumuzu, bu süreçte uğradığımız maddi ve manevi zararlarımız eksiksiz bir şekilde giderilene kadar sürdüreceğimizi bir kez daha tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."