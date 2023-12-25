Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert tepki: TFF'nin teklifine yanıt verdi!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:10

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:10

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray maçında Icardi ile Djiku arasında yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Kızılhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bir etkinlik sonrası, Galatasaray Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe ben de katıldım. Biz de gereken açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Ama baktığınızda yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyondan mağduriyet yaratıyorlar. Tek amaçları, Süper Kupa maçı öncesi kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay."

Burak Kızılhan

"GÜNDEMİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

"Galatasaray tarafı, dört bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden gündemi manipüle ediyorlar. Aslında bunun satır arası mesajı adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar"

Kızılhan, derbide Icardi ile Djiku arasında yaşanan pozisyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum"

Kızılhan, Erden Timur'un "Temiz eller operasyonu yapılsın" çağrısına ise şu yanıtı verdi:

"Konunun şu anda bununla çok ilgisi yok. Farklı bir yere konuyu çekmek istemiyorum. Yayına katılma nedenim, maçtan sonra yapılan manipülasyon, algı. Madem adalet istiyorlar, o zaman Nelsson'un eline çarpan topta penaltı verilmesi gerekiyor. O zaman bunu konuşalım, bunu neden konuşmuyoruz? Galatasaray yerden kalkmadı! Bunu konuşalım! Gerçek pozisyonları konuşalım. Neden Galatasaray futbol takımı yerden kalkmadı? Bunu konuşalım!"

"BU ZİHNİYETLE AYNI ORTAMDA OLMAYIZ"

Kızılhan, Süper Kupa için düzenlenecek ortak basın toplantısı konusunda ise şu sözleri kullandı:

"3 gün sonra Süper Kupa maçı oynayacağız. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız sorusu geldi TFF'den. Galatasaray sıcak bakmış. Biz bu zihniyetle yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Basın toplantısı da dahil buna"