Fenerbahçe'ye iki kötü haber!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 22:26
Fenerbahçe'ye iki kötü haber!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye iki kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda sarı kart gören Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


fenerbahçe haberleri adana demirspor haberleri Jayden Oosterwolde haberleri Sebastian Szymanski haberleri

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Galatasaray'ın derneklerinden Fenerbahçe ve Ali Koç tepkisi!

Galatasaray'ın derneklerinden Fenerbahçe ve Ali Koç tepkisi!
Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor

Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası: 'Futbolun doğrusunu bilmesine rağmen...'

Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası: 'Futbolun doğrusunu bilmesine rağmen...'
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Koç’un satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketinde iki yeni atama

Koç’un satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketinde iki yeni atama
Tokat’ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı

Tokat’ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı
Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler!

Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler!
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin’den yeni hedefler

Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin’den yeni hedefler
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!