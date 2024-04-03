Fenerbahçe'ye iki kötü haber!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde, Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye iki kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli takımda sarı kart gören Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
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