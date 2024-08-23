Fenerbahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu!
Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.
Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.
Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir."
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