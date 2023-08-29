Fenerbahçe'den Alfredo Morelos hamlesi!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'la ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 20:16
Fenerbahçe'den Alfredo Morelos hamlesi!
Abone Ol google-news

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den forvet hamlesi geldi. 

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Alfredo Morelos ile resmi temas geçti.

Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Morelos, geçen sezon İskoçya Premiership'te çıktığı 30 maçta 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

2018-2019 yılında Glasgow Rangers formasıyla ligde 18 gole imza atan ve krallık tacını takan Alfredo Morelos, 2019-2020 sezonunda da Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 8 gol atmıştı.


Player Alanı
alfredo morelos fenerbahçe transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder: 'Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz'

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder: 'Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz'
TFF'den Ankaragücü - Fenerbahçe maçı kararı

TFF'den Ankaragücü - Fenerbahçe maçı kararı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ikinci Valerie Garnier dönemi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ikinci Valerie Garnier dönemi

En Çok Okunan Haberler