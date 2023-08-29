Fenerbahçe'den Alfredo Morelos hamlesi!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 20:16

Güncelleme: 29.08.2023 - 20:16

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den forvet hamlesi geldi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Alfredo Morelos ile resmi temas geçti.

Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Morelos, geçen sezon İskoçya Premiership'te çıktığı 30 maçta 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

2018-2019 yılında Glasgow Rangers formasıyla ligde 18 gole imza atan ve krallık tacını takan Alfredo Morelos, 2019-2020 sezonunda da Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 8 gol atmıştı.