Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Saldırı hakkında beş soru...

Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:54

Güncelleme: 19.08.2024 - 17:54

Fenerbahçe, Göztepe maçında Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır" denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında Başkanımız Ali Y. Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın, suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır.

Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz:

1-) Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur?

2-) İddiaların doğru olması durumunda, böyle bir şahsın Göztepe SK tarafından akredite edilerek maç esnasında saha kenarında olması nasıl izah edilebilir?

3-) Bir kulüp başkanının müsabaka esnasında saha kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken, suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın saha kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir?

4-) Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında hiçbir neden işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileri ile tokalaşarak elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir?

5-) Bu akıl tutulmasının, hukuk bilmezliğin ve kanun tanımızlığın cüretkarlığı nereden gelmektedir?

Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve yetkililerce cevaplanmasını bekliyoruz."