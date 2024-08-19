Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi: Teklifi kabul etti!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:07

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:07

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi bekleniyor. Milli futbolcu, Brighton ile tüm şartlarda el sıkıştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın sözleşme şartlarını yüzde 100 kabul etti.

Haberde 24 yaşındaki futbolcunun fırsatı değerlendirip Brighton'a katılmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe ile Brighton arasında bonservis pazarlıklarının sürdüğü ve henüz anlaşmaya varılmadağı aktarıldı.

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro'luk teklif sunduğu iddia ediliyordu.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.