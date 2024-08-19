Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi: Teklifi kabul etti!

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:07
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi: Teklifi kabul etti!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi bekleniyor. Milli futbolcu, Brighton ile tüm şartlarda el sıkıştı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın sözleşme şartlarını yüzde 100 kabul etti.

Haberde 24 yaşındaki futbolcunun fırsatı değerlendirip Brighton'a katılmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe ile Brighton arasında bonservis pazarlıklarının sürdüğü ve henüz anlaşmaya varılmadağı aktarıldı.

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro'luk teklif sunduğu iddia ediliyordu.

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.


ferdi kadıoğlu haberleri fenerbahçe haberleri brighton haberleri

İlgili Haberler

Ferdi Kadıoğlu ve Fred müjdesi: Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!

Ferdi Kadıoğlu ve Fred müjdesi: Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı!
Adı İngiliz kulüpler ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu transferinde Brighton gelişmesi!

Adı İngiliz kulüpler ile anılıyordu: Ferdi Kadıoğlu transferinde Brighton gelişmesi!
İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu yarışı... Transferde son karar Ali Koç'un!

İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu yarışı... Transferde son karar Ali Koç'un!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler