Fazıl Say’dan imalı Ali Koç paylaşımı: Fenerbahçemiz viski ve puro ikram eder
Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkadan itilerek düşürüldüğü olaylarla ilgili ironik bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya indi. Göztepe taraftarı Koç'a tepki gösterdi. Koç'a sahadayken önce yabancı cisim isabet etti sonra da sahaya inen akreditasyon kartlı Fatih Özkan, Koç'u iterek yere düşürdü.
Gözaltına alınan Özkan'ın daha önceki Göztepe - Altay maçında da çıkan olaylardan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı.
Fazıl Say'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Fenerbahçemiz halbuki, kendi sahasındaki tüm maçlarında rakip takım taraftarlarına yeni doğmuş bebek gibi bakmakta, yemeğini, içeceğini vermekte, battaniyelere sarmakta, rakip takım kulüp başkanları ise maç boyunca istediği gibi sahada dolaşma hakkına sahiptir Kadıköyde, hatta ceza sahası yayının üzerine koltuk konulur maçı ordan keyifle izleme hakkına bile sahiptir, orda isterlerse viski ve puro ikram edilir onlara. Fenerbahçemiz dünyaya örnektir."
Fenerbahçemiz halbuki, kendi sahasındaki tüm maçlarında rakip takım taraftarlarına yeni doğmuş bebek gibi bakmakta, yemeğini, içeceğini vermekte, battaniyelere sarmakta, rakip takım kulüp başkanları ise maç boyunca istediği gibi sahada dolaşma hakkına sahiptir Kadıköyde, hatta…— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 18, 2024
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