Nihat Kahveci'den Rafa Silva iddiası: 'Fenerbahçe ve Galatasaraylılar keşke...'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:06

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2'yle geçip puanını 6'ya çıkardığı maçı değerlendirdi. Kontraspor YouTube'da konuşan Kahveci, Rafa Silva transferi için de bir iddia ortaya attı.

Rafa Silva'nın performansına övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "Ona sahip olmak büyük lüks. Günümüzde 10 numara profilinde oyuncu yok gibi" dedi.

Kahveci, "Galatasaray ve Fenerbahçeliler "Rafa keşke bizde olsaydı" der. Bu kadar iyi performans sergileyeceğini beklemiyordum" şeklinde konuştu.

Güray Vural'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla gördüğü kırmızı kart pozisyonunu da yorumlayan Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada Rafa Silva'nın ayağı kırılıyordu. Güray Vural iyi futbolcusun ama kayarken yüz halin, sinirin Rafa'yı sakatlayabilirdin. Bu durum senin de başına gelebilir. Kötü niyetliydin. Bu kırmızı kartı bile VAR'da izleyip vermenizi anlamıyorum. Doğrudan çıkarın şu kartı. Güray bir de itiraz ediyor."

Öte yandan Nihat Kahveci, Süper Lig'in 2024-25 sezonu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Geçen sezonki puan farkının olmayacağını iddia eden ünlü yorumcu, "Çünkü Beşiktaş öyle bir şeye izin vermeyeceğiz diyor. Galatasaray galibiyetinin moraliyle de çok iyi devam ediyor. Takımın iyi olunca Beşiktaş taraftarı da bambaşka bir atmosfer yarattı" sözlerini sarf etti.