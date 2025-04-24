Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması! 'Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür'
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberleri yalanladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı.
İşte Safi'nin açıklamaları;
"Bugün bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kayserispor maçının ardından Ali Koç istifa etti, Koç'u bu kararından Hakan Safi döndürdü" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir delile dayanmayan haberdeki söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür.
İlgili kişileri, gazetecilik meslek etiği hiçe sayılarak yayımlanan haberdeki iddiaları ispata davet ediyorum ancak malum yalan haberin ispatı da mümkün değildir.
Bu tür haberlerin kim/kimler tarafından yaptırıldığını, söz konusu iddiaların ne sebeple ortaya atıldığını gayet iyi biliyorum. Bu tür haberlerin tarafıma yönelik bir itibar suikastı olduğunun farkındayım.
Bugün, yalnızca Fenerbahçe'mizin menfaatleri için sustuğumun ve vakti geldiğinde her şeyin konuşulacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.
Her zaman emrinde olduğum, sarı lacivert renklere gönül veren 35 milyon taraftarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim. Bizler, Fenerbahçe için buradayız ve sonsuza dek sürecek Fenerbahçe sevdamız!"
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