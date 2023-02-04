Fenerbahçe'den Ali Palabıyık kararı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:35

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:46

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şubat ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar

ALİ PALABIYIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Dündar, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta görev alan hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyuru yapıldığını açıkladı.

Uğur Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır" diye konuştu.