Fenerbahçe'den Ali Palabıyık kararı
Uğur Dündar, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şubat ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.
Uğur Dündar
ALİ PALABIYIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Dündar, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta görev alan hakem Ali Palabıyık hakkında suç duyuru yapıldığını açıkladı.
Uğur Dündar, "Ali Palabıyık hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği suç duyurusunda bulunmuştur. Ali Palabıyık'a çağrım; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır" diye konuştu.
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