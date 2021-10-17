Fenerbahçe'den Ali Şansalan vurgulu paylaşım

17 Ekim 2021 Pazar, 21:30

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu skorla, 21 puan ile zirveye yerleşirken; sarı-lacivertliler 19 puanla 2.sırada kaldı.

Fenerbahçe Kulübü, 23. dakikada Kim Min Jae'nin ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyona atıfta bulunarak hakem Ali Şansalan'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Güney Koreli savunmacının oyundan atılmasına Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten büyük tepki gelmişti.