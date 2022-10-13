Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk!

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Avrupa'da tarihinde ilk kez 4. maçlar sonunda bu başarıyı elde etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 23:35
Fenerbahçe'den Avrupa'da bir ilk!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, aynı zamanda önemli bir başarıya imza attı.

2-1'lik Larnaca galibiyetiyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.

Öte yandan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, benzer bir başarıyı Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla başarmıştı.


AEK Larnaca fenerbahçe fenerbah jorge jesus

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler