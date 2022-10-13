Fenerbahçeli yöneticiler AEK Larnaca yöneticileriyle yemekte buluştu

13 Ekim 2022 Perşembe, 19:53

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin ev sahipliğinde organize edilen yemeğe yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Bekir İrdem ile AEK Larnaca'nın Başkanı Andros Karapatakis, yönetim kurulu üyeleri Andreas Lefkaritis, Joseph Frangos ve George Savva, Evmeos Efthymiades katıldı.

Yemeğin ardından günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.