Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi! AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 18:34
<p>UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi!<br data-mce-bogus="1"></p>

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi!

<p>Golleri Joao Pedro, Gustavo Henrique ve Ivan Trickovski'nin kaydettiği maçta temsilcimiz Fenerbahçe, 84. dakikada kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Enner Valencia topu sol köşeye doğru gönderdi ancak kaleci Kenan Piric uzanarak gole izin vermedi.</p><p><br></p>

Golleri Joao Pedro, Gustavo Henrique ve Ivan Trickovski'nin kaydettiği maçta temsilcimiz Fenerbahçe, 84. dakikada kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Enner Valencia topu sol köşeye doğru gönderdi ancak kaleci Kenan Piric uzanarak gole izin vermedi.


<p>Mücadelenin 84. dakikasında AEK Larnaca'da Angel Garcia ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.</p><p><br></p>

Mücadelenin 84. dakikasında AEK Larnaca'da Angel Garcia ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


<p>Temsilcimiz bu skorla 10 puanla grubunda lider konumda. Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Rennes ise, ikinci sırada yer alıyor.</p><p><br></p>

Temsilcimiz bu skorla 10 puanla grubunda lider konumda. Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Rennes ise, ikinci sırada yer alıyor.


<p>Sarı-lacivertli takım 27 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Rennes'i konuk edecek.&nbsp;</p><p><br></p>

Sarı-lacivertli takım 27 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Rennes'i konuk edecek. 


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