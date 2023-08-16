Fenerbahçe'den bir transfer daha! Omar Fayed resmen açıklandı!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 22:05

Güncelleme: 16.08.2023 - 22:05

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı.

Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Omar Fayed'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

"ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

İmzasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Omar Fayed, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve teknik ekibe benimle ilgilendikleri, beni buraya getirdikleri ve Türkiye'nin en büyük kulübünün bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmanın açıklandığı ilk günden itibaren bana gösterdikleri harika destek için Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çok çalışacağım ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım." sözlerini kullandı.