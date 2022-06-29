Fenerbahçe'den bol gollü hazırlık
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşılaştı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe, ilk yarıyı Armindo Bruma'nın 10. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.
Al-Shamal, 54. dakikada Amjad Attwan ile eşitliği sağladı. Enner Valencia 60, Mergim Berisha ise 66. dakikada frikik golüyle skoru bir anda 3-1'e getirdi. Konuk ekip, 75. dakikada Sayed Ahmed Mohammed'in golüyle farkı 1'e indirdi. Serdar Dursun, 88. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Tirana'yı ise 4-0 mağlup etmişti.
Program değişmediği takdirde Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 2 Temmuz Cumartesi TSİ 19.30'da Partizan ile oynayacak.
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