Diyarbakır Basketbol Kulübü Başkanı Serhan Özdemir depremde hayatını kaybetti
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) takımlarından Diyarbakır Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Serhan Özdemir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi (KBBL) takımlarından Diyarbakır Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Serhan Özdemir’in depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
TBF'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketinde, KBBL ekiplerinden Diyarbakır Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Serhan Özdemir’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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