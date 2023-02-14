Ezhel, depremzedeler için yardım konseri düzenleyeceğini duyurdu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:28

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:28

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılırken, depremzedelerle dayanışma etkinlikleri de devam ediyor.

Rapçi Ezhel, 16 Şubat tarihinde Columbiahalle Berlin'de depremzedelere destek olmak için bir yardım konseri yapacağını belirterek, "Depremzedeler için hep beraberiz" paylaşımında bulundu.

Canlı da yayınlanacak konserde Ezhel'in yanı sıra Summer Cem, KC Rebell, Kool Savas, Ufo361, Samra, Veysel, AK Ausserkontrolle, Ramo gibi isimlerin de yer alacağı belirtildi.



