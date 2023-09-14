Fenerbahçe'den Down Sendromlu Futsal Milli Takımı kaptanına büyük jest
Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızın kaptanı Birkan Dikici'nin isteğini yerine getirecek.
Down Sendromlu Futsal Milli Takımının, Avrupa Şampiyonluğunu kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Birkan Dikici'nin isteği kabul oluyor.
İMZALI FORMA İSTEMİŞTİ
Avrupa Şampiyonu olduktan sonra açıklamalarda bulunan, "Ben Ali Koç'tan, Ryan Kent ve Dusan Tadic'in imzalı formalarını istiyorum." diyen Birkan Dikici'nin bu isteği Fenerbahçe tarafından kabul gördü.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ryan Kent ve Dusan Tadic'in, Birkan Dikici için forma imzalarken ki videosunu paylaştı.
Formaya imzayı attıktan sonra Birkan Dikici'ye seslenen Ryan Kent, "Şampiyon olduğunun için seni tebrik ederim Birkan." dedi. Dusan Tadic ise, "Merhaba Birkan, tebrikler herkes seninle gurur duyuyor, iyi işti" ifadelerini kullandı.
Formalarınız hazır! ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 14, 2023
Başkanımızdan imzalı forma rica eden Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızın Kaptanı Birkan Dikici ve arkadaşlarının formaları hazır.
Şampiyonluğunuzu tebrik ederiz! pic.twitter.com/cErUHn6HNP
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