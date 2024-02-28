Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e suç duyurusu

Yayınlanma: 28.02.2024 - 18:26

Güncelleme: 28.02.2024 - 18:26

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat 2024 tarihlerindeki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

DURSUN ÖZBEK'İN 6 KASIM'DAKİ AÇIKLAMASI

"Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin 70'ini, 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provokasyona girip birbirini öldürebilir. Her türlü şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Galatasaray Spor Kulübü her zaman gündemlerinin birinci maddesi. 'Erden Timur şunu yaptı, bunu yaptı…".

Güzel ve adaletli bir futbol iklimi yaratalım. İnsanların ticari hayatına girip, orada tokatlanması, dövülmesi, AVM'lerde fotoğraflarını çekin demeler… Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na bir tavsiyem var. Bunları yapmayın! Türkiye hep provoke edilmeye ve bölünmeye çalışılmıştır. PKK'sı, FETÖ'sü Türkiye'yi bölmeye çalışmıyorlar mı? Yapılan açıklamalar da bölünmeyi, kutuplaştırmayı getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken bu ülkeyi sen neden böyle davranıyorsun?

Burada Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor. Fenerbahçe başkanı için, 'Bir projedir' dedi. Bu sefer bu algıya ben geliyorum. Neden herkesi düşman ilan ediyorsun? Hiç boşuna uğraşmasınlar. Biz her zaman itidali tavsiye eden taraf olacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk toplumunun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmeye çalışan her türlü eylemin karşısındayız. Abisi olarak kendisine tavsiyem, gerilime artık ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ve FETÖ bölebildi. Başka hiç kimse de bölemez, kutuplaştıramaz."

DURSUN ÖZBEK'İN 27 ŞUBAT'TAKİ AÇIKLAMASI

"Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor.

Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar.

Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."