Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı! Dünya Kupası'nda şov yapmıştı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:23

Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi başlayan Ekvadorlu Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta da kalitesini konuşturdu. Ekvadorlu yıldız, 12 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 4 asistle Süper Lig'e damga vurdu. 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi’nde de 2 kez ağları sarstı.

Valencia, son derece formda bir şekilde gittiği Dünya Kupası’nda da Katar filelerini 2 kez sarsarak adından söz ettirdi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu ile kontratını uzatmak için çalışmalara başladı.

Yönetim, dev turnuvadan döner dönmez Valencia ile masaya oturarak 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyuncu sözleşmesini uzatmazsa, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için istediği takıma imza atabilecek.