Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı! Dünya Kupası'nda şov yapmıştı
Jorge Jesus yönetiminde sezona çok iyi başlayan ve Dünya Kupası'nda Ekvador'da kaydettiği gollerle adından söz ettiren Enner Valencia için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi başlayan Ekvadorlu Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta da kalitesini konuşturdu. Ekvadorlu yıldız, 12 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 4 asistle Süper Lig'e damga vurdu. 33 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi’nde de 2 kez ağları sarstı.
Valencia, son derece formda bir şekilde gittiği Dünya Kupası’nda da Katar filelerini 2 kez sarsarak adından söz ettirdi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ
Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu ile kontratını uzatmak için çalışmalara başladı.
Yönetim, dev turnuvadan döner dönmez Valencia ile masaya oturarak 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyuncu sözleşmesini uzatmazsa, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için istediği takıma imza atabilecek.
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