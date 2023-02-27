Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni teklif!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:45

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 14:45

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol atan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, performansıyla yine dikkat çekti.

Sabah'a göre sarı-lacivertliler, yüksek performans gösteren Valencia için daha önce 1 yıllık yaptığı teklifi 1+1 şeklinde güncelleyecek. Haberde, opsiyonun belirli bir maça çıkması halinde geçerlilik kazanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Enner Valencia, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

AVRUPA'NIN ZIRVESINDE

Valencia, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı da dakika başı gol ortalamasında geride bıraktı. Premier Lig'de 24 maçta 27 kez fileleri havalandıran Haaland 72 dakikada bir gol atarken, 19 maçta 22 golle Valencia ise 61 dakikada bir gol atma istatistiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.