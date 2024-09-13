Fenerbahçe'den flaş Emre Mor kararı! Sözleşmesini uzattı ve gönderdi...

Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu daha sonra Eyüpspor'a kiraladı.

Fenerbahçe'den flaş Emre Mor kararı! Sözleşmesini uzattı ve gönderdi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 23:06

Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, sözleşme uzatmasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.


Etiketler: #emre mor #fenerbahçe #transfer #Trendyol Süper Lig
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