Fenerbahçe'den flaş Emre Mor kararı! Sözleşmesini uzattı ve gönderdi...
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu daha sonra Eyüpspor'a kiraladı.
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, sözleşme uzatmasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Etiketler: #emre mor #fenerbahçe #transfer #Trendyol Süper Lig
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