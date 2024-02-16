Fenerbahçe'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertli futbolcular da paylaşımlar yapmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 20:34
Fenerbahçe'den flaş paylaşım!
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı lacivertli takım, GoForVictory(Zafere git) hashtagini kullanarak "Haydi, hep beraber" paylaşımında bulundu.

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Fenerbahçe'nin bu paylaşımına taraftarlardan yoğun ilgi geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

FUTBOLCULAR DA KATILDI

Paylaşımın altına Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir." yorumunu yaptı.

Mert Hakan Yandaş ise x hesabından, "Son düdük çalana kadar bu arma için alın teri dökeceğiz, sahada mücadele edeceğiz. Sözümüz söz büyük Fenerbahçe taraftarına." sözlerini paylaştı ve Edin Dzeko'yu etiketledi.

Edin Dzeko ise "Sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder'de sosyal medya hesabından, "Son düdüğe kadar hep birlikte" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe, Rizepsor ile Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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